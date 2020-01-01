قضية فساد ورشوة في جامعة أمريكية تجر ممثلتين للتحقيق

جهينة نيوز

أعلنت جامعة "يال" الأميركية العريقة أنها طردت طالبة قبلت في صفوفها إثر دفع والديها رشوة في إطار فضيحة فساد مدوية كشف عنها في منتصف آذار.

وجامعة يال الواقعة في نيوهايفن في ولاية كونتيكت هي الأولى التي تكشف عن إجراء طرد في إطار هذه القضية التي وجه الاتهام في إطارها إلى خمسين شخصاً. ومن بين هؤلاء المتهمين مدربون رياضيون ومديرون لامتحانات وطنية حاسمة في مسار اختيار الطلبة لدخول جامعات أميركية عريقة و 33 من الأهل متهمون بدفع رُشى تصل إلى 6,5 ملايين دولار لضمان قبول أولادهم في الجامعة.

وفي بيان نشر في موقعها الإلكتروني، قالت إدارة جامعة يال إنها أبلغت بالقضية للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد طلب النائب العام الفدرالي في ماساتشوستس يومها معلومات حول مدرب فرق كرة القدم النسائية رودي ميريديث.

وأوضحت الجامعة أن رودي ميريديث الذي غادر يال في تشرين الثاني ووجهت إليه تهمة الفساد ضمن عصابة، أصدر تزكيات خاطئة "لمرشحتين فقط" وقبلت واحدة من بينهما في الجامعة في كانون الثاني 2018. وجاء في البيان الاتهامي الخاص بميريديث أن والدي الطالبة دفعا على ما يبدو مبلغ 1,2 مليون دولار. وأكد البيان أن يال قررت بعد إجراء تحقيق، بالعودة عن قرار قبول الطالبة.

وامتنعت الجامعة عن كشف هوية الطالبتين مشيرة إلى أنها تواصل التحقيق للكشف عن أي سوء تصرف آخر محتمل. ويمثل رودي ميريديث أمام محكمة بوسطن الفدرالية الخميس.

ومن بين الأهالي الذين وجهت إليه التهم في هذه القضية، الممثلتان المعروفتان فيليسيتي هافمان ولوري لافلين اللتان ستمثلان أمام المحكمة في الثالث من نيسان المقبل