هل ستغيب شيرين عبدالوهاب عن التحقيق

جهينة نيوز

ذكرت بعض المواقع الصحفية أن الفنانة شيرين ستتغيب عن حضور التحقيق المقرر له اليوم بنقابة المهن الموسيقية، وذلك لسؤالها في ما هو منسوب إليها من الإساءة إلى مصر في دولة البحرين، حيث قالت: "هنا أتكلم براحتي وفي مصر ممكن يحبسوني".

ولكن سيحضرمحاميها حسام لطفي إلى مجلس النقابة كي يطلب من لجنة التحقيق التي يرأسها مستشار من مجلس الدولة تأجيله حتى يتم إحضار لجنة متخصّصة لفحص فيديوات الحفل المتّهمة فيه شيرين بالإساءة إلى مصر.

ومن المنتظر أن يتم تصعيد التحقيق لمجلس النقابة كي يصدر قراره بموافقته على الأمر من عدمه.

شيرين الآن موجودة في الامارات استعدادا لحفلها الفني القادم في القرية العالمية في الـ29 من الشهر الجاري