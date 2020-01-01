إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة السورية _الأردنية المشتركة بعد توقف دام 4 سنوات

جهينة نيوز

وافقت وزارة الداخلية الأردنية على إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة السورية _الأردنية المشتركة بعدما توقف العمل بها منذ العام 2015.

مدير المنطقة الحرة السورية الاردنية خالد الرحاحلة اكد نقلا عن وكالة عمون الأردنية: انه يجري العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية حاليا من خلال الكوادر العاملة والبالغ عددها 65 موظفاً منهم 31 أردنيا و34 سورياً، على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها ليصار إلى مخاطبة المستثمرين والعودة إلى شركاتهم وأعمالهم خلال الفترة القليلة القادمة والتي من المتوقع أن تكون بداية الشهر المقبل.

وأوضح أنه يستفيد من المنطقة إلى جانب المستثمرين والصناعيين الاردنيين الذين يشكلون نسبة 90 % داخل المنطقة، مستثمرون من جنسيات عراقية وسورية وليبية وأخرى مختلفة.

ولفت الرحاحلة الى انه في حال التشغيل الفعلي أمام حركتي التصدير والاستيراد، فإن من شأن ذلك تطوير القطاعات كافة بين الجانبين الاردني والسوري مشيراً الى أن المنطقة تتعامل مع بضائع تتصل بكتل الحجر والرخام والتسليح والاخشاب والاعلاف والفحم والكبريت والمواد الكيماوية والسيارات.

واوضح الرحاحلة ان 60 % من الشاحنات تدخل عبر الباب السوري و40 %من الباب الاردني في حالتي التحميل والتنزيل.