العثور على جثة ابن سفير عربي مقتولا وسط عمان!

جهينة نيوز

عثرت أجهزة الأمن الأردنية، اليوم الأربعاء، على شخص مقتول، وسط العاصمة عمان، تبين فيما بعد أنه ابن السفير الليبي في الأردن، محمد حسن البرغثي.

وقالت قناة "رؤيا" الأردنية، نقلا عن مصادر مطلعة"، إن "الجثة التي عثرت عليها أجهزة الأمن الأردنية بمنطقة عبدون تعود لابن السفير الليبي".

وبحسب المصادر المطلعة، فقد "أبلغ السفير الأجهزة الأمنية الأردنية عن إختفاء نجله العشريني وبعدها جرى التعميم عليه، وبعد أقل من 24 ساعة عثر عليه"، مؤكدة أن الجثة تم نقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي حيث تبين أنها مصابة بعيار ناري واحد بالرأس داخل سيارة كانت بعيدة عن مبنى السفارة البريطانية نحو نصف كم.

وبحسب ما علمت قناة "رؤيا" الأردنية، فإن خلافات عائلية بين الشاب وعائلته دفعته للخروج من المنزل قبل أن يتم العثور عليه، فيما تدور الشبهات الأولية عن انتحاره إلا أن التحقيق ما يزال مستمرا.

وكتب المستشار الإعلامي بالسفارة الليبية في عمان صلاح الغزالي عبر حسابه على "فيسبوك": "ببالغ الأسى والحزن بلغنا صباح اليوم خبر وفاة (حسن البرغثي) ابن السفير الليبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد حسن البرغثي. وفي هذا المصاب الجلل لايسعنا نحن أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين بالسفارة إلا أن نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لسعادة السفير سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتحدث مصادر أخرى، أن خلافات عائلية بين الشاب وعائلته دفعته للخروج من المنزل قبل أن يتم العثور عليه، فيما تدور الشبهات الأولية عن إنتحاره إلا أن التحقيق ما يزال مستمرا.