بعد محافظته عليه ل 7 سنوات..خروج عادل إمام من السباق الرمضاني لهذا العام

جهينة نيوز

حالة من الغموض تسيطر على كواليس مسلسل «فلانتينو» بطولة الزعيم عادل إمام، حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن توقف تصوير المسلسل نهائيا وخروجه من سباق رمضان المقبل، وبذلك يكون «الزعيم» خارج موسم رمضان؛ لأول مرة بعد حفاظه على الوجود على مدى 7 سنوات بشكل متواصل، وأكدت مصادر لـ«التحرير» من داخل المسلسل، بأن هناك أزمة كبرى تواجه المسلسل، لخلافات إنتاجية بين الشركة المنتجة «ماجنوم» المملوكة للمنتج هشام تحسين والمخرج رامي إمام وشركة «إعلام المصريين» التي يرأسها المنتج تامر مرسي، الحاصلة على حقوق عرض المسلسل فى رمضان 2019 على قنواتها الفضائية.

ويبدو أن الأخبار التي خرجت عن توقف تصوير المسلسل فى بداية مارس الجاري، بسبب تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية، وتم نفيها بشدة من قبل مخرج العمل رامي إمام والمنتج هشام تحسين، كانت بداية اشتعال الأزمة بين «ماجنوم» وتامر مرسي، وكان هناك محاولات لحل الأزمة ولكن يبدو أنهم لم يستطيعوا احتواءها،

مسلسل «فلانتينو» من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وتدور قصته حول رجل أعمال يمتلك عدة مدارس إنترناشيونال، ومتزوج من امرأة شخصيتها صارمة، ما يجعله يدخل فى الكثير من النزوات.