نقابة المهن التمثيلية في مصر تتهم عمرو واكد وخالد أبو النجا بالخيانة العظمى والاخيران يردان

جهينة نيوز

قررت نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتى الفنانين خالد أبوالنجا وعمرو واكد، على خلفية تصريحاتهما المسيئة لمصر، والبلاغ المقدم ضدهما يتهمهما بالخيانة العظمى. وقالت النقابة، فى بيان، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، «نعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبوالنجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصرى، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها فى اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر».

وأضاف البيان: «لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه مؤكدة أنها لن تقبل وجود أى عضو خائن لوطنه بين أعضائها محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذى يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام».

واختتم البيان الذى ذيل بتوقيع الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية: «تحيا مصر، والله الموفق من قبل ومن بعد».

وتقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من عمرو واكد، وخالد أبو النجا، يتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة.

وفى أول رد فعل على قرار إلغاء عضويتهما بنقابة المهن التمثيلية، شن عمرو واكد، وخالد أبو النجا، هجوما حادا على النقابة، كما واصلا هجومهما على الدولة المصرية

واكد هاجم نقابة المهن التمثيلية بعد دقائق من قرار إلغاء عضويته، فوصفها فى تدوينة له على موقع «تويتر» بـ«نقابة المهن السياسية»، مضيفا: «لا يوجد أى عار في الاجتماع بأعضاء الكونجرس الأمريكى لإبداء الرأى». أما أبو النجا، فقال فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على موقع «تويتر»: «كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع و الذى يخون قبل أى تحرى عن المعلومات».