نادين لبكي رئيس لجنة تحكيم في مهرجان كان

جهينة نيوز

بعد حصولها على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي بدورته الماضية عن فيلمها "كفر ناحوم"، تعود نادين إلى مهرجانها المفضل هذا العام، ولكن لن تشارك بأحد أفلامها، بل ستكون رئيس لجنة تحكيم قسم نظرة ما، الذي عرض به أول أفلامها عام 2007 "سكر بنات". نادين أكدت عشقها لمهرجان كان، وأنها كانت تحرص على حضوره دائما منذ أن كانت تدرس الإخراج في معهد السينما بفرنسا، كما أنها حضرت ورشة كتابة سيناريو به، وكتبت أول أفلامها "سكر بنات" بالمهرجان، وكان العرض الأول له في قسم نظرة ما، الذي ترأس لجنة تحكيمه هذا العام.

وأضافت لبكي في تصريح خاص لموقع المهرجان: "متشوقة لمشاهدة الأفلام المختارة في هذا القسم، متشوقة للنقاش وتبادل الآراء وملاحقة الإلهام في أعمال الفنانين الآخرين".

وستكون نادين لبكي بذلك أول مخرجة عربية ترأس لجنة تحكيم قسم "نظرة ما"، الذي يعتبره بعض النقاد موازيًا للمسابقة الرسمية لمهرجان كان.

وتُقام الدورة الثانية والسبعون من مهرجان كان السينمائي في الفترة المُمتدة بين 14 و25 مايو القادم، بينما تبدأ عروض "نظرة ما" في اليوم التالي للافتتاح ويتم إعلان الفائزين بالمسابقة في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وقد شهد هذا العام نجاحا كبيرا للمخرجة اللبنانية، حيث حصد فيلمها "كفر ناحوم" العديد من الجوائز، كما أنه رُشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.