معين شريف يصف التعامل مع روتانا بالعار.. ويعلن عن دويتو مع نانسي عجرم

جهينة نيوز

حل الفنان اللبناني ضيفا على إحدى البرامج الإذاعية وخلال اللقاء كشف عن عدة أمور

حيث رفض الفنان معين شريف كلمة (جيش ألكتروني) التي يعتمدها بعض الفنانين في هذه الأيام، مشيراً إلى أن الفنان المحترم لا يرضى بإطلاق هذه التسمية على محبيه، لافتاً إلى هذا يعتبر إهانة كبيرة لهم.

تابع: (أنا أطلق عليهم تسمية جمهوري لأنهم جمهوري سبب وجودي ونجاحي والفنان لمن يغني من دونهم).

وعن سبب عدم وجود شركة انتاج تهتم بأعماله قال: (كله أصبح تجارة، وشركة روتانا طلبت من الإذاعات عدم بث الأغاني إلا مقابل بدل مادي، فلم يعد هناك أي معيار يحدد الأغنيات التي يجب أن تبث عبر الإذاعات، لا عودة إلى روتانا ووجودي في هذه الشركة أسميه عار.

أما فيما يخص سبب غيابه عن بعض المهرجانات، قال: (أنا اخترت هذا الغياب ولكن أعوضه في مكان آخر. وهذا هو النجاح الحقيقي المبني على الواقع، وهم ليسوا ضد معين الشخص بل ضد فنه المحترم ويجب أن أحارب على ثقافتي الفنية).

أما فيما يخص الديو مع نانسي عجرم، صرح: (هذا الموضوع بدأت بوادره خلال اطلالة لي عبر محطة (ام تي في) وكتبت نانسي وقتها: (بحبك معين)، ونحن أصدقاء التقينا خلال سفرنا وحفلاتنا وهي تعني لي على المستوى الشخصي)، وتابع: (بعد انتهاء الحلقة شكرتها على مبادرتها وقلت لها ما رأيك لو قمنا بعمل جمعنا معاً؟ وأبدت رغبتها خصوصا أنها ليست مع شركة تضع فيتو على معين ونحن بصدد التحضير للعمل).