أمريكي يخدر زملائه في العمل.. والسبب؟

جهينة نيوز

قام موظف أمريكي شاب بدس مخدر مهلوس في عبوات المياه وأكواب القهوة الخاصة بزملائه، دون أن يشعروا بذلك.وحضرت الشرطة إلى مكتب الشركة الواقع في ولاية ميسوري الأمريكية، عقب تلقيها اتصالا من الموظفين الذين شعروا فجأة بالدوار والرعاش.

واعترف المتهم بفعلته مشيرا إلى أنه قام بذلك لأن "طاقتهم سلبية" ، ما دفعه لدس المخدر المهلوس لثلاثة منهم، أسعف اثنان منهم إلى المشفى ليتحسن وضعهما تدريجيا مع زوال تأثير المخدر.

وقال المحققون إنه لم يتم توجيه أي تهم للشاب حتى اللحظة، إلى أن تنتهي الفحوصات الجارية على عبوات المياه التي شرب منها الموظفون المستهدفو