مناورات بحرية روسية صينية ضخمة نهاية نيسان القادم

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إجراء مناورات بحرية ثنائية ضخمة مع البحرية الصينية في نهاية نيسان القادم.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الوزارة قولها في بيان إن “المناورات المشتركة بين البحرية الروسية وسلاح البحرية في جمهورية الصين الشعبية تحت عنوان “التفاعل البحري” ستشارك فيها قطع أسطول المحيط الهادئ الروسي وعلى رأسها الطراد الصاروخي فارياغ وسفن حربية وطيران بحري وغواصات عاملة بالكهرباء والديزل من كلا البلدين”.

وسيتدرب البحارة الروس والصينيون خلال المناورات المشتركة على تنظيم الاتصالات وإطلاق الصواريخ والمدفعية على الأهداف البحرية والجوية والعمل على حل مشاكل البحث والإنقاذ.

وبدأ وفد من البحرية الصينية برئاسة الأدميرال يان تشن مينغ زيارة أمس إلى مدينة سان بطرسبورغ لاجراء مباحثات مع الجانب الروسي.