حلا شيحة تصف الفن بأجمل شيء في الدنيا

جهينة نيوز

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة لها، وجهت من خلالها رسالة لجمهورها.

حلا شيحة، قالت في تعليقها على الصورة: «الحياة مغامرة رغم الصعوبات بس متعة والتجارب مهمة وصعبة وهي سبب للتغيير.. تحقيق الأحلام مش صعب بس عايز إصرار والفن أجمل حاجة في الدنيا مش لازم تبقي فنان في التمثيل بس في كل حاجة بتعملها وحتبقى أحلى».

وكانت حلا شيحة قد قررت العام الماضي ان تعود للتمثيل وتخلع الحجاب، وفاجأت جمهورها بهذا القرار، وشعر عدد كبير منهم بالصدمة مما فعلته، حيث ابتعدت الفنانة عن الشاشة منذ عام 2007، وكان آخر أعمالها فيلم «كامل الاوصاف»، وارتدت الحجاب وقتها ثم النقاب.

وتشارك حلا شيحة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.