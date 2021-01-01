ما هي الوجهة المحتملة لـ مورينيو؟

جهينة نيوز

يبدو أن الأضواء بدأت في الانحسار عن أحد أشهر المدربين في العالم البرتغالي جوزيه مورينيو، والملقب بـ«سبشيال وان»؛ حيث نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن مجلة «ليكيب» الفرنسية أن مورينيو يخطط لتدريب نادي موناكو أو ليون الفرنسيين، وأشارت إلى أنه أبلغ إدارة الناديين أنه يود نقل خبرته إلى خامس الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويوصف الدوري الفرنسي بأنه «الأضعف» بين الدوريات الأوروبية الكبرى، فيأتي في المركز الأول الإنجليزي ثم الإسباني والإيطالي والألماني وفي الترتيب الخامس الفرنسي؛ حيث لم يتمكن أي فريق من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، باستثناء نادي مارسيليا الذي فعلها مرة واحدة فقط.

وسبق لمورينيو أن فاز بألقاب الدوري في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، وبالتالي هو يبحث عن ألقاب جديدة في دوري جديد، وتوقف المدرب، البالغ من العمر 56 عامًا، عن مهنة التدريب منذ أن فقد وظيفته في ملعب أولد ترافورد في ديسمبر كانون الاول الماضي؛ بسبب النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي في وقت سابق: «أود أن أعود في يونيو حزيران إلى نادٍ جديد وبدء موسم جديد، أنا أعرف بالضبط ما لا أريده وأعرف أيضًا ما أريده».

وكان مورينيو مرتبطًا بالعودة إلى نادي ريال مدريد قبل إعادة تعيين زين الدين زيدان، والذي سبق له الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات على التوالي قبل استقالته.

وحدد المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يونيو المقبل، موعدًا لعودته للتدريب من جديد، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار مورينيو إلى أنه يبحث عن تجربة جديدة خارج الأربعة دوريات التي سبق أن درب فيها، وهي: «الإسباني، الإنجليزي، البرتغالي، الإيطالي»، فاتحًا المجال أمام احتمالية توليه تدريب أحد فرق الدوريين الألماني والفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مورينيو، في تصريحات صحفية: «سيكون رائعًا إذا أتيحت لي فرصة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، فأنا أريد الاستمرار في هذا السباق».

وابتعد مورينيو عن التدريب منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ديسمبر الماضي؛ بسبب سلسلة من النتائج المخيبة تركت النادي وقتها في المركز السادس في الدوري الممتاز متأخرًا بفارق 19 نقطة عن الصدارة.

وعن إمكانية عودته لتولي تدريب أحد الأندية التي سبق له الوجود في بلادها مثل إيطاليا وإسبانيا، قال: «بإمكاني العودة للتدريب في أحد البلدان التي دربت بها؛ حيث استمتعت بالعمل في كل مكان ذهبت إليه».

وأكد المدرب البرتغالي أنه يعرف جيدًا نفسه؛ لذلك رفض بالفعل ثلاثة أو أربعة عروض مختلفة، مُتابعًا: «أعرف تماما ما أريده.. لا أركز على نادٍ بعينه، لكن على طبيعة المهمة وحجمها».