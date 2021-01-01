600 مليون ليرة لمشروعات أبنية التعليم والطرق في القنيطرة

جهينة نيوز

أوضح مدير الخدمات الفنية في القنيطرة أحمد زيتون أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للعام الحالي بلغت 901 مليون ليرة وكان لأبنية التعليم وإنشاء وتأهيل الطرق الحصة الأكبر بالموازنة التي وصلت لنحو 600 مليون ليرة.

وأشار زيتون إلى تخصيص أبنية التعليم الأساسي بمبلغ وقدره 210 ملايين ليرة لاستكمال بناء 114 قاعة ورفع نسبة التنفيذ من 30 إلى 100%، حيث يتم استكمال بناء مدرسة الكسوة الشرقية /21/ قاعة ومدرسة خان أرنبة /12/ قاعة والعمل متوقف في باقي المشروعات ريثما تتم معالجة المشروعات المتوقفة من الجهات المعنية، إضافة إلى التعاقد على تنفيذ بناء 93 قاعة ورفع نسبة التنفيذ من صفر إلى 10% وتم إعداد الدراسات الفنية, مشيراً إلى أن الكشوف التقديرية اللازمة للمدارس ما زالت قيد التصديق من المراجع المختصة، منوها بتخصيص مبلغ 82 مليوناً لأبنية التعليم الثانوي من أجل استكمال بناء ثانوية الكوم /12/ قاعة ورفع نسبة التنفيذ من 85 إلى 100%، واستكمال بناء 63 قاعة ورفع نسبة التنفيذ من 35 إلى 100%، ولكن العمل متوقف أيضاً ريثما تتم معالجة المشروعات المتوقفة وكذلك التعاقد على بناء 21 قاعة ولكن بحاجة إلى استملاك موقع المدرسة، إضافة إلى تخصيص 30 مليوناً لتأهيل الأبنية المدرسية واستكمال بناء 15 قاعة دراسية (ملاحق) ورفع نسبة التنفيذ من 50 إلى 100 %.

وأكد مدير الخدمات إيلاء الطرق الأهمية في موازنة العام الحالي وتخصيصها بأكثر من 500 مليون ليرة، حيث تم تخصيص 200 مليون ليرة لتأهيل وتحسين طرق زراعية بطول 3 كم وطرق محلية بطول 1.6 كم، وكذلك تخصيص مبلغ وقدره 306 ملايين ليرة لإنشاء طرق زراعية جديدة بطول 2.8 كم وطريق محلي جديد بطول 1.5 كم وقد تم إعداد الدراسات الفنية والكشوف التقديرية اللازمة لمشروعات الطرق وهي قيد التصديق حالياً من الجهات المعنية.