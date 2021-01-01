نادين خوري تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل" حرملك"

جهينة نيوز

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة نادين خوري في فيسبوك بيانا صحفيا أشارت فيه أن الفنانة نادين بدأت تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل" حرملك"

وقالت في البيان:" بدأت الفنانة السورية نادين خوري تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "حرملك" في لبنان.

والعمل من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق وإنتاج شركة كلاكيت.

وتؤدي خوري في "حرملك" شخصية "نظلي" وهي سيدة تضعها الحياة أمام ظروف خاصة جدا. إضافة إلى مواجهتها الكثير من الخطوط والحالات المتشابكة على كافة الصّعد. ومع تقدم أحداث العمل تعيش العديد من التقلبات النفسية والإنسانية والاجتماعية المعقدة."

من جانب آخر ستظهر خوري في رمضان المقبل بمسلسل "عطر الشام4" و"مقامات العشق" الذي انتهت من تصوير مشاهده في الشهر الماضي ونشرت منه صورا لها

بينما يعرض لها حالياً مسلسل "مافيي" الذي تؤدي فيه شخصية "زكية".