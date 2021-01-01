مجلة تصنف محمد صلاح ضمن أفضل 10 مهاجمين في العالم

جهينة نيوز

احتل المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المرتبة السادسة على قائمة أفضل 10 مهاجمين في العالم، وفقا لتصنيف مجلة "فور فور تو".

وجاء ذلك في تقرير نشرته المجلة البريطانية، اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار.

وتقول المجلة إن صلاح قدم أداء مذهلا في موسم (2017-2018)، مشيرة إلى أن اللاعب الدولي المصري، انضم لليفربول قادما من من روما، وسجل 44 هدفا في جميع المسابقات.

وأضافت: "استطاع محمد صلاح مساعدة ليفربول على احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

وقالت المجلة: "تعرض اللاعب المصري لإصابة قوية مبكرة في المباراة، وخرج من الملعب، ليتسبب غيابه في خسارة ليفربول للنهائي".

وذكر التقرير أن صلاح يتميز بالسرعة، والفاعلية الكبيرة في الثلث الأخير من الملعب، مشيرا إلى أنه يشبه آرين روبن في عصره الذهبي.

وضمت القائمة، التي أوردتها المجلة كل من ليونيل ميسي لعب برشلونة، في المرتبة الأولى، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في المرتبة الثانية، بينما جاء في المرتبة الثالثة أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، تلاه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ثم إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

واحتل صلاح، لاعب ليفربول، المرتبة السادسة، تلاه ساديو ماني، لاعب ليفربول، ورحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، ثم جاريث بيل، لاعب ريال مدريد.

وجاء في المرتبة العاشرة والأخيرة ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند.

وقالت المجلة إن التصنيف تم للمهاجمين، الذين يلعبون في مركز الجناح أو في دور مهاجم ثان، وهو ما جعلها تخلو من قائمة العديد من اللاعبين الكبار مثل كريستيانو رونالدو، لويس سواريز، وهاري كين، الذين يلعبون في في مركز المهاجم الصريح.