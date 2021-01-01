25 ألف متقدم لبرنامج دعم وتمكين المسرحين.. والبدء بمنح المكافأة الشهرية بعد شهر!

جهينة نيوز

كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن عدد المتقدمين إلى برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم بلغ نحو 25 ألف متقدم في كل أنحاء البلاد منذ افتتاح التسجيل في العاشر من الشهر الحالي وحتى الآن، منوهاً بأن الرقم يعتبر كبيراً خلال فترة قصيرة.

وبين العرنجي لـ«الوطن» أن كل الحالات جرى التجاوب معها وتسجيلها ولم يكن هناك أي حالات خاصة، موضحاً أن القوائم سترسل إلى التأمينات الاجتماعية والسجل العام للعاملين بالدولة ووزارة الدفاع، منوهاً بأن الدفعة الأولى من القوائم أرسلت والثانية بصدد الإرسال.

وتوقع مدير الصندوق قبول أكثر من 95 بالمئة من القوائم، موضحاً أنه من الممكن أن يكون هناك بعض المعلومات الخاطئة التي أدخلت ضمن استمارة التسجيل، إلا أنه سيجري التأكد منها وخاصة ما يتعلق بسنوات الخدمة وشهادة تأدية الخدمة، منوهاً بسهولة التأكد؛ لكون المعايير كانت واضحة.

وأكد العرنجي أن معظم المسرحين سجلوا ضمن البرنامج، مبيناً أن فترة الدوام جرى تمديدها بشكل يومي حتى الخامسة مساءً لاستقبال جميع الطلبات، لافتاً إلى أن التسجيل مستمراً وسيبقى مفتوحاً، كاشفاً عن أن منح المكافأة الشهرية سيبدأ بعد شهر من الآن على أقل تقدير إلى حين إصدار القوائم.

وأوضح مدير الصندوق أن تسجيل المسرح للطلب يستغرق 5 دقائق كأقصى حد، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي وثيقة تأدية الخدمة وصورة عن البطاقة الشخصية، لافتاً إلى أنه وفي حال عدم توافرهما يكتفى بأمر التسريح وصورة عن تاريخ التسريح بدفتر العلم بدلاً من وثيقة تأدية الخدمة، وإخراج قيد بدلاً من البطاقة الشخصية، إلى جانب ملء الاستمارة التي تتضمن تعهد المسرح بتحقيقه للشروط، مؤكداً أن تسجيل الطلب يكون بحضور المسرح نفسه.

يشار إلى أن العرنجي صرح في وقت سابق لـ«الوطن» إلى سعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تأمين فرص عمل ضمن القطاع العام وإعلامهم بفرص العمل المتاحة فيه لما يقرب من 20 أو 30 بالمئة من المستفيدين من البرنامج، إلى جانب طلب الوزارة من الوزارات كافة مراسلتها بفرص العمل المتاحة فيها بكل المجالات قبل الإعلان عنها بـ15 يوم، منوهاً بأن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين من الممكن أن تصل إلى 4 مليارات ليرة، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح.