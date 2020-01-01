إخلاء مباني ست بلديات في المانيا

جهينة نيوز:

أخلت الشرطة الالمانية العديد من مباني البلديات في المانيا اليوم بعد وصول رسائل الكترونية تهدد بوجود قنابل، في كل من: كيمنتس واوغسبرغ، كايسرسلوتيرن، غوتينغين، نيونكيرشين، وريندسبرغ.

وقام عناصر الشرطة بتمشيط المناطق المحيطة بتلك المباني بحثا عن أجسام مشبوهة، إلا أن السلطات في كل مدينة أعلنت لاحقا أنه لم يتم العثور على شيء.

ولا يزال مرسل التهديدات مجهولا.

وأثرت عمليات الاخلاء على حركة السير في بعض المناطق ومن بينها غوتنغين حيث تم تحويل السير بعيدا من الشوارع المحيطة بمبنى البلدية، وأوقفت خدمات بعض قطارات الترامواي والحافلات في اوغسبرغ.

وكالات