الجيش يقضي على مجموعات إرهابية بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز:

وجهت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على تحركات ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

و نفذت وحدات الجيش رمايات مدفعية على تحركات لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم (كتائب العزة) تسللت من محور بلدة لحايا باتجاه المناطق الآمنة بالريف الشمالي.

هذا و أدت الرمايات المركزة للقوات المسلحة الى إفشال محاولة التسلل بعد القضاء على مجموعات إرهابية من التنظيم وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتها.

و في ذات السياق دمرت وحدات من الجيش برمايات نارية مركزة أوكارا لإرهابيي (الحزب التركستاني) في أطراف بلدتي الزيارة وكفرنبودة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن إيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين وتدمير أسلحتهم”.

ودمرت وحدات الجيش أمس تجمعات وآليات للمجموعات الإرهابية في محيط قلعة المضيق وأطراف بلدة الحويز واللطامنة في ريف حماة الشمالي.