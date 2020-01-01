موسكو تربط قرار ترامب بشأن الجولان بـ"صفقة القرن" المزعومة

الثلاثاء, 26 آذار 2019 الساعة 21:29 | سياسة, عالمي

موسكو تربط قرار ترامب بشأن الجولان بـ

جهينة نيوز:

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة (إسرائيل) على الجولان السوري المحتل قد يكون مقدمة لإعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وفي حديث لقناة "روسيا-1" التلفزيونية قالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "لسنا سوى في بداية حصولنا على ردود الاتحاد الأوروبي الذي يبدو مصدوما بعض الشيء بما يفعله شركاؤه في الناتو بالقانون الدولي وتصرفاتهم في المنطقة مباشرة.

وتابعت: "لم نبدأ بعد في مناقشة المفاجأة الرئيسة، ألا وهي صفقة القرن المزعومة التي تعد بها واشنطن. وربما الحديث يدور عن مقدمة لهذه المفاجأة الموعودة لجميعنا".

تاس


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