السيد نصر الله تحدث عن قرار ترامب بخصوص الجولان و صاروخ غزة و زيارة بومبيو

جهينة نيوز:

اعتبر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أنّ الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي, مشدداً على أن التنديد لم يعد يجدي نفعاً.

وفي كلمة له حول آخر التطورات السياسية، قال السيد نصر الله ان "الإعلان الأميركي بشأن الجولان يدل على الإستهانة و الاستهتار بالعالمين العربي والإسلامي".

وقال سماحته: إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهان بمواقف الدول الحليفة لأميركا التي لم تكن في حساباته حين اتخذ قراره بشأن الجولان، مضيفاً "قرار ترامب يعبر عن استهانة بكل القرارات الدولية والإجماع الدولي بأن الجولان أرض سورية محتلة".

وعليه، لفت السيد نصر الله إلى أنّ الإدارة الأميركية تستخدم المؤسسات الدولية بقدر ما تخدم سياستها ومصالحها. كما شدد على أنّ قرار ترامب يدل على عدم قدرة المؤسسات الدولية على حماية أي حق من حقوق الشعوب.

وفي سياق متصل، لفت إلى أنّ الأولوية المطلقة لأميركا وحكوماتها المتعاقبة هي "إسرائيل ولا مصالح تُحترم حين تتعارض مع مصالحها" معتبراً أن إسرائيل جزء من الولايات المتحدة الأمريكية و هي رأس حربة للمشروع الأمريكي في المنطقة.

الأمين العام لحزب الله رأى أنّ "ترامب وجه اليوم ضربة قاضية لما يسمى عملية السلام في المنطقة". وتابع أنّ صمت العالم العربي على مصادرة ترامب للقدس جعله يتجرأ على موقفه بشأن الجولان المحتل.

ولم يستبعد السيد نصر الله أن يعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بعد قراره بشأن الجولان المحتل.

وبالحديث عن الموقف العربي بشأن الجولان المحتل، قال السيد نصر الله إن "أبسط رد سياسي على ترامب سحب المبادرة العربية للسلام من طاولة البحث في القمة العربية في تونس".

وفي السياق عينه، اعتبر السيد نصر الله أنّ الخيار الوحيد أمام السوريين واللبنانيين والفلسطينيين لاستعادة أرضهم وحقوقهم هو المقاومة.

وعن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة إلى لبنان، قال السيد نصر الله "في الشكل بومبيو ذكر "حزب الله" 18 مرة وايران 19 مرة في دقائق معدودة خلال تصريحه في لبنان".

كما أعرب عن سعادته من أن يذكر بومبيو اسم حزب الله قائلاً "يسعدنا ولا يخيفنا أن يذكر وزير خارجية أقوى دولة مستكبرة في العالم اسم حزب الله". وتابع "غضب الولايات المتحدة منا يجعلنا نطمئن ونزداد يقيناً بسلامة موقعنا وخياراتنا"، منوهاً إلى انّ بومبيو "لم يقل جملة صحيحة واحدة خلال زيارته إلى لبنان".

و في معرض الرد على بومبيو قال السيد نصرالله: احد الذين يقفون عائقا امام احلام اللبنانيين هي اسرائيل ومن يدعم اسرائيل وعلى رأسهم بومبيو ومن يفرض العقوبات على لبنان ويمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين, مشدداً على أن الذي وضع الشعب اللبناني في خطر منذ 1948 هي اسرائيل التي تحميها اميركا, و أضاف سماحته اين ينشر حزب الله الدمار في لبنان؟ من ينشر الدمار في المنطقة هو انتم يا سيد بومبيو وقادتكم.

وبحسب الأمين العام لحزب الله فإنه يجب الانتباه إلى أن زيارة بومبيو تأتي في سياق المعركة التي تخوضها أميركا لمصلحة إسرائيل و فال سماحته إنّ الهدف الحقيقي لزيارة بومبيو تحريض اللبنانيين على بعضهم وان نخوض في دماء بعض ليرضى ترامب وبومبيو.

و عن الموقف اللبناني خلال زيارة بومبيو قال السيد نصر الله : نتوجه بالشكر الى فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس نبيه بري على مواقفهم والشكر لمعالي وزير الخارجية على موقفه ووقفته والشكر للقوى السياسية والاعلاميين والنخب والشباب والصبايا الذي عبروا عن رفضهم.

و بخصوص الاجراءات الامريكية ضد حزب الله قال السيد نصر الله : فليكمل موضوع العقوبات وطالما ان الظلم علينا خاصة سنواجه هذا الظلم وندير اوضاعنا بما يبقينا اقوياء وصامدين و.عندما يصبح الظلم يطال شعبنا كله حينها يجب ان نفكر بموقف آخر

و بخصوص العدوان الاسرائيلي على غزة قال السيد نصر الله نتوجه بتحية إجلال لفصائل المقاومة وسكان غزة على صمودهم في مواجهة العدوان وشدد سماحته أن المقاومة في غزة وصاروخها الاخير الذي ضرب شمال تل أبيب اعطى دلالة جديدة ان "إسرائيل" أوهن من بيت عنكبوت.