منتخب سورية يتعادل سلبياً مع نظيره الإماراتي

جهينة نيوز:

تعادل منتخب سورية للرجال بكرة القدم مع نظيره الإماراتي سلبيا في المباراة الودية التي جرت اليوم على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقدم المنتخبان عرضا جميلا أسعد الجمهور الذي حضر اللقاء وخاصة من قبل الجالية السورية التي شجعت منتخبنا طيلة المباراة.

وتقاسم الفريقان في الشوط الأول السيطرة على مجرياته مع أفضلية للمنتخب الإماراتي الذي سنحت له العديد من الفرص للتسجيل إلا أن تألق حارس منتخبنا ابراهيم عالمة والدفاع المحكم حالا دون التسجيل بالمقابل سنحت لمنتخبنا فرصة خطيرة بعد انفرادة محمد الواكد الذي سدد الكرة خارج القوائم الثلاثة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخبنا وسيطر على وسط الملعب ولكن من دون فاعلية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وكان منتخبنا شارك في دورة الصداقة التي أقيمت في العراق ولعب مباراتين خسر في الأولى أمام نظيره العراقي بهدف وحيد وفاز في الثانية على الأردن بهدف دون رد.

وتعد المباريات التي خاضها منتخبنا فرصة حقيقية لإظهار صورة جديدة لنسور قاسيون وتجريب أكبر عدد من اللاعبين المحليين ليكون لهم دور فاعل في الاستحقاقات القادمة حيث بدأ الكادر الفني والاداري بإعادة بناء المنتخب من جديد وفق برنامج مدروس للوصول به إلى الحالة التي تجعله رقما صعبا في تصفيات آسيا وكأس العالم.

وضمت قائمة المنتخب كلا من اللاعبين أحمد الصالح وعمرو ميداني ومؤيد العجان وزاهر الميداني وعمرو جنيات ويوسف قلفا وتامر حاج محمد وأحمد الأحمد وفراس الخطيب ومحمود المواس وغابرييل السومي ومحمد عثمان واياز عثمان وابراهيم عالمة وخالد ابراهيم وشعيب العلي ومازن العيس وأحمد مدنية ومحمد الواكد وعبدالملك عنيزان وأحمد الأشقر ومحمد المرمور وماهر دعبول.

سانا