بوتين: لبنان شريك قديم وتقليدي في منطقة الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال استقباله نظيره اللبناني العماد ميشال عون، في الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن لبنان شريك تقليدي وقديم بالنسبة إلى روسيا في الشرق الأوسط.

وقال بوتين، في مستهل المحادثات: “إن لبنان شريك تقليدي وقديم بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط، ونحتفظ بالعلاقات مع قيادة بلادكم ومع الممثلين عن جميع القوى السياسية والفئات الدينية”.

وأضاف بوتين متوجها إلى عون: “أنا سعيد برؤيتكم في روسيا كممثل للمجتمع المسيحي”.

وأشار بوتين، خلال ترحيبه بعون، إلى أن هذه السنة تصادفها الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ولبنان.

RT