بالفيديو.. استعراض فاشل يحول لامبورغيني فاخرة إلى حطام

جهينة نيوز:

انفجر سائق سيارة فارهة بالبكاء بعد أن ارتطم بمركبته في أحد الجدران، مما أدى إلى تحطيمها بشكل شبه كامل.

وبحسب موقع صحيفة "مترو" فإن سائق سيارة من طراز لامبورغيني تبلغ تلكفتها حوالي 330 ألف دولار، قرر أن يستعرض قوة مركبته أمام عدد الأشخاص، وفي أحد الشوارع السكنية الضيقة في لندن.

وقد قام مالك سيارة اللامبروغيني (هوراكان بيرفورمانتي) بتنشيط وضع "التحكم في الإطلاق"، وهو ما يجعل (أسرع سيارة في العالم كما يعتقد) تنطلق من السرعة صفر إلى 62 ميل (100 كلم) في الساعة عبر 3 ثوان فقط.

وبعد ثوانٍ فقط من الانطلاق، فقد السائق السيطرة على سيارته لتصصدم بجدار بقوة مما أدى إلى تحطمها، فيما يبدو أن الشجرة منعت السيارة من الانقلاب رأسا على عقب نتيجة قوة الاصصدام بالجدا

وقال شهود إن السائق خرج من السيارة دون أن يصاب بأذى، فيما أعلنت الشركة المصنعة للسيارة أنها غير مسؤولة عن تنظيم ذلك الحدث، كما أن الشرطة لم تلق القبض على أحد، لعدم وجود أي ضحايا في الحادث.

ويبدو من خلال مظهر السيارة أنها تحتاج إلى بعض التصليحات الكبيرة، ووفقاً إلى المارة، لقد أراد السائق أن يستعرض بأسرع سيارة، إلا أنه فقد السيطرة، ونظراً لكون الإطارات باردة، ومع انتقاله من الصفر إلى سرعة كبيرة، لذلك تعرض لهذا الحادث.

المصدر Sky news