وزارة الداخلية تصدر تعميما يخص استقبال المهجرين السوريين!

الثلاثاء, 26 آذار 2019 الساعة 15:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

وزارة الداخلية تصدر تعميما يخص استقبال المهجرين السوريين!

جهينة نيوز

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تعميما، دعت فيه قادة الوحدات ورؤساء المراكز الحدودية إلى حسن استقبال المواطنين، الذين غادروا سوريا عبر منافذ غير رسمية.

وجاء في المرسوم أنه "نتيجة الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد، الأمر الذي اضطر الكثيرين من المواطنين إلى مغادرة القطر من غير المعابر الرسمية، رغما عن إرادتهم وهربا من بطش المجموعات الإرهابية المسلحة، فإنه يتعين على قادة الوحدات ورؤساء المراكز الحدودية التقيد بحسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن".

كما طالبت وزارة الداخلية الجهات المعنية بإلغاء الإجراء الإداري، الذي كان معمولا به سابقا في هذه الحالات.


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