حذاء تبلغ قيمته 850 دولارا من "غوتشي " يثير جدلا واسعا

جهينة نيوز

أثار حذاء "Screener" طرحته العلامة التجارية " غوتشي " جدلا واسعا بين الناس تراوح بين السخرية و التندر لكون الحذاء يبدو وكأنه اُستُهلك لفترات طويلة

ويأتي هذا الحذاء ضمن مجموعة ربيع وصيف عام 2019، وهو مستوحى من الملابس الرياضية القديمة، التي كانت قد تأثرت بالمدربين الكلاسيكيين من فترة السبعينيات، وذلك بحسب ما جاء في وصف المنتج على موقع العلامة التجارية.

و تساءل مغردون ما إذا كان الناس قد يشترون حذاء تبلغ قيمته حوالي 860 دولاراً للحالة " الرثة " التي يبدو عليها .

ويُشار إلى أن الحذاء قد صممه الإيطالي أليساندرو ميشيل، وجاء اسمه نسبة إلى حركة "Screener"، التي غالباً ما يقوم لاعبو كرة السلة بها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها العلامة الإيطالية جدلاً بين الناس، إذ سبق أن اتُهمت بالتمييز العنصري بسبب سترة سوداء استحضرت ممارسة الـ "Blackface"، الأمر الذي أدى نهاية إلى سحب المنتج من متاجرها ومواقعها الإلكترونية.