ساعة القذافي تباع في دبي بسعر قياسي!

جهينة نيوز

بيعت ساعة كانت مملوكة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من طراز باتيك فيليب وصنعت في عام 1979 بناء على طلبه، بمبلغ قياسي وصل إلى 193750 دولارا في مزاد كريستي للساعات النادرة الذي أقيم في دبي.

وقبل المزاد قدر ثمن ساعة اليد من الذهب عيار 18 قيراطا وهي على شكل وسادة من قِبل صالة كريستي بحوالي 25 ألف دولار.

وحصل أحد المشاركين المجهولين في المزاد، على الساعة بمبلغ 193750 دولارا، أكثر بنسبة 675 في المائة من السعر المتوقع.

وتضم الساعة التي عرضها للبيع أحد المسؤولين البارزين في الشرق الأوسط، نقشا باللغة العربية على قرصها ذي اللون الأخضر الفاتح يقول: "فقط في أوقات الحاجة، ستجد الحرية"، مصحوبة بتوقيع القذافي.

وتم التكليف بصناعة الساعة من قبل القذافي، للاحتفال بيوم العمال الليبي في عام 1978.