بالفيديو: أنغام تظهر إعلاميا لأول مرة مع زوجها أحمد إبراهيم وتوجه رسالة للجمهور!

جهينة نيوز

تظهر المطربة المصرية أنغام لأول مرة مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم، وذلك بعد إعلان زواجهما خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي اللبناني نيشان إن "النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في أول لقاء تلفزيوني بعد زواجهما، صورنا الحلقة الأخيرة من توأم روحي ليلة أمس".

ونشر نيشان رسالة من المطربة أنغام، تقول فيها: "بـ أقول للناس يحبوا الحياة ويفرحوا ولو الحب جه لحد عندهم يفتحوا الباب".

ويعرض برنامج توأم روحي في شهر رمضان المقبل، ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

وأعلنت أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم خلال شهر فبراير/شباط الماضي.