14 مليار دولار تحصدها مصر من وراء استضافة أمم أفريقيا

جهينة نيوز

تحدثت تقارير صحفية أفريقية عن العوائد المالية المنتظر أن تحصدها مصر من وراء استضافة نهائيات أمم أفريقيا 2019.

وتستقبل مصر 24 منتخبا في أكبر عدد للمشاركين بالبطولة على مدار تاريخها، وذلك خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين.

وبحسب التقارير فإن مصر تعول على بطولة أمم أفريقيا في عدة جوانب اقتصادية وسياحية، حيث من المتوقع أن تحصد البلاد من وراء تنظيم المونديال الأفريقي 14 مليار دولار.

التقارير أيضا أشارت إلى أن استضافة مصر لبطولة بهذا الحجم وبهذا العدد من المنتخبات والبعثات والجماهير أمر يتطلب تكلفة خاصة، لكنه أيضا في المقابل سيدر عوائد مالية جيدة للبلد المضيف.

وأشارت التقارير إلى أن قرابة مليون شخص من المتوقع أن يقوموا بزيارة مصر خلال فترة البطولة، سواء من بعثات ولاعبين ومسؤولين أو جماهير أو إعلاميين.

المصدر: موقع سبورت 360