قبلة غير متوقعة من ملاكم لمراسلة تلفزيونية احتفالا بفوزه

جهينة نيوز

كان البلغاري كوبرات بوليف، البالغ من العمر 37 عامًا وبطل الوزن الثقيل الذي أطاح ببوغدان دينو في كوستا ميسا بكاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، "فرحاً" بعد فوزه، لذا قرر تقبيل مراسلة قابلته بعد المباراة.حسب cnn بالعربي

وتحدثت جيني سوش، إحدى المساهمين في Vegas Sports Daily، مع بوليف بعد "المعركة"، وسألته عن كيفية محافظته على هدوئه خلال المباراة "الوحشية" ومتى يخطط للعودة إلى الحلبة. من جانبه قرر الملاكم اختتام المقابلة بقبلة.

وغردت المراسلة على تويتر قائلة "الأمر محرج"، في حين قال بوليف إن المراسلة "هي صديقتي" وأنها انضمت إليه في وقت لاحق مع أصدقائه للاحتفال بعد المباراة. وقال على تويتر "في الفيديو وبعد قبلتنا ضحكنا وشكرنا بعضنا البعض"، مضيفاً "في الحقيقة لا يوجد شيء أكثر من ذلك."غير أن Vegas Sports Daily قالت إن سوش كانت "ضحية لقبلة غير مرغوبة وغير متوقعة."

وقالت شبكة الأخبار في بيان لها إنها تحقق في الحادثة لتحديد الخطوات التالية المناسبة.