ملامسة مقصودة بين الزوج وزوجة اخيه دفع الزوجة لطلب الطلاق

جهينة نيوز

أقامت سيدة تدعى بسمة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة لطلب الطلاق من زوجها بعد عامين من الزواج مبررة ذلك باستحالة العشرة معه بعد أن وجدته يقوم بالمزاح مع زوجة أخيه ويلامس أجزاء من جسدها، وترى أخيه لا يمانع ذلك ويعتبرونه مزاحا عاديا وعندما طلبت من زوجها أن يكف عن مزاحه مع زوجة أخيه قام بالتعدى عليها بالضرب.

وقالت بسمة: “تزوجت منذ عامين فى بيت عائلة زوجى، وكان زواجا تقليديا عن طريق الأسرة وكنت أشعر بالسعادة فى بداية الزواج لحب كل من البيت لى، وكنت أقوم بمساعدة سلفتى فى خدمة المنزل، دون الشعور بالملل أو التعب، ومرت الشهور الأولى فى سلام واستقرار.

وتابعت: “سرعان ما انقلبت حياتى إلى جحيم وأنا أرى زوجى يمازح زوجة أخيه وهى لا تبالى ويستمران فى فعل هذا كثيرا، وطلبت منه أن يكف عن المزاح والتطاول معها ولكن بلا فائدة”.

واختتمت الزوجة: “شعرت بالإهانة عندما تعدى عليا بالضرب لطلبى منه أن يكف عن المزاح فلم أجد أمامى سوى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء”.