حماته تأكل كل ما يحضره من طعام.. فماذا فعل هذا الرجل؟

جهينة نيوز

أقام مصطفى دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر، لتطليق زوجته بعد عام من الزواج مبرر ذلك باستحالة العشرة معها بسبب والدتها التي تقوم بزيارتهم يوميا وتأكل كل ما تجده من أطعمة وفاكهة بالثلاجة دون الشعور بالخجل حسب ما قاله الزوج.

قال الزوج” لم أكن أعلم أنى تزوجت الفتاة وحماتى سويا، البداية عندما تقدمت إلى خطبة سعاد عن طريق ترشيح أحد الأقارب لى، ووافقوا أهلها بعد أن قاموا بالسؤال عنى، ليتم الزواج بعد خطوبة استمرت شهور قليلة لنبدأ حياة زوجية مستقرة.

وتابع حديثه “بعد الزواج وجدت زيارة حماتي إلينا باستمرار، بحجة الجلوس مع بنتها لتسليتها في أوقات عملي، تقبلت الأمر في البداية ولكن وجدت أن كل شئ أحضره من فاكهة ومأكولات تنتهى فى نفس اليوم، كذبت عليا زوجتى وأقنعتنى أنها هي من تأكل، حتى اكتشفت أن حماتى هى التى تتعمد أكل كل ما أحضره، ففي يوم أتذكر أنها أكلت ٤ كيلو تفاح فى يوم واحد.

واستطرد الزوج، “طلبت من زوجتى أن تخبر والدتها أن لا تأتى كل يوم، وتقوم هي بزيارتها ولكن زوجتي رفضت وغضبت مني، وأنا موظف ولا أستطيع تحمل نفقات بيتي وحماتي التي تلتهم الأخضر واليابس لذلك توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق ومازالت أنتظر أولى الجلسات