سراويل شفافة نسائية مقابل 80 دولارا تثير غضب الإنترنت !!

جهينة نيوز

تم انتقاد شركة “ASOS” للبيع عبر الإنترنت للمرة الثانية بعد نشر سروال نسائي غير عملي بمبلغ 80 دولارا.

تم تصميم البنطلون على يد ماركة Flounce London، والتي وصفت البنطلون بأنه ” سروال مصنوع من قماش الأورجانزا شفاف مرن باللون الأبيض”.

ويتميز البنطلون بخصر مرتفع له رباط وجيوب على كلا الجانبين كالبنطلون الباجي.

وبالإضافة إلى التصميم الغريب الذي أثار غضب مستخدمي الإنترنت، أثار سعر البنطلون السخرية، حيث وصلت تكلفته إلى 80 دولارا.

شاركت ” جيس بورغيس” صورة للبنطلون عبر صفحتها على تويتر بعدما تصفحت موقع “ASOS”، وقالت إنها تحب ملابس الموقع لكن لماذا شخص عاقل سيقوم بشراء هذه السراويل.