"فيسبوك" تحذف 2.6 ألف حساب لهذه الاسباب؟

جهينة نيوز

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حذفها 2632 صفحة وحسابا ومجموعة في موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" بحجة أنها وهمية وتمارس أنشطة منسقة، ومعظمها على صلة بروسيا وإيران.

واتهمت "فيسبوك" اليوم الثلاثاء 513 من هذه الحسابات والصفحات والمجموعات بممارسة أنشطة منسقة كجزء من الشبكات الإلكترونية المرتبطة بإيران، كما اتهمت 1907 أخرى بنشر بيانات مزعجة، وهي على صلة بروسيا.

كما حذفت "فيسبوك" حسابات وصفتها بالوهمية على صلة بكوسوفو ومقدونيا.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء جاء بسبب سلوك هذه الحسابات، وليس بسبب مضمون البيانات المنشورة من قبلها.