فتاة ولدت دون يدين تعمل سائقة "أوبر"

جهينة نيوز

نجحت امرأة تدعى جانيت براون، وتبلغ من العمر 31 عاما، في التأقلم مع الحياة بشكل طبيعي، رغم أنها ولدت مع عيب خلقي.

وذكرت صحيفة ''ميرور''، أن براون، تعيش في ولاية نورث كارولينا الأميركية، ولدت من دون يدين، لكنها تقوم بكل شيء بنفسها، مضيفة ''أنها تعمل سائقة لأوبر''.

هذا وأفادت براون بأنها تعمل مع أوبر في الصباح حين يكون ولداها في المدرسة، مضيفة أن الركاب غالبا لا يلاحظون عيبها الخلقي، حيث ولدت من دون يدين، إلى جانب عدم امتلاكها أصابع في قدميها.

وأوضحت سائقة أوبر أنها قررت تأسيس منظمة غير ربحية لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون من نفس مشكلتها، وتحفيزهم على عيش حياتهم بطريقة طبيعية.

وقالت لمن يعانون من عيب خلقي، ''أريد أن أقول للأشخاص الذين يعانون من العيوب الخلقية إنهم لا يحتاجون إخفاء أنفسهم والابتعاد عن الناس.. يجب أن تعيشوا حياتكم بالطريقة التي تريدونها''، كاشفة أن الزبائن يتعاملون معها بشكل جيد، مضيفة أن أغلبهم يقولون إنها سائقة جيدة ويريدون أن تصبح سائقتهم الخاصة.