عملية 'ختان' تودي بحياة رضيع في إيطاليا

جهينة نيوز

فقدت عائلة مهاجرة في إيطاليا مؤخراً، رضيعها حديث الولادة، جراء قيامهم بعملية ''خِتان'' له في المنزل وليس في المستشفى على يد الأطباء.

ووفقاً لما ذكره المسؤولون في إيطاليا، فإن طفلاً رضيعاً لم يتجاوز من العمر الـ 5 أشهر فقط، كان قد توفي ليلة الجمعة الماضية 22 مارس 2019، بعد أن قام والداه بختانه في المنزل.

وبعد أن ساءت حالة الرضيع، تم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة في مدينة بولونا شمال البلاد، وذلك بعد أن توقف قلبه عن النبض، وما إن وصل إلى المستشفى إلا وتوفي.

وذكرت صحيفة ''ذي صن'' البريطانية، أنه تم فتح تحقيق عاجل بخصوص هذه الحادثة، حيث تبيّن بأن والدي الطفل مهاجرين من أصول غانية، وكانا قد فعلا ذلك في منزلهما دون الاستعانة بأي طبيب أو معدات طبية مختصة.