استخدام الجرذان في تهريب المخدرات داخل السجون !

جهينة نيوز

كشفت ادارة احد السجون البريطانية عن طريقة جديدة لتهريب المخدرات والتبغ والهواتف المحمولة داخل السجون بعد عثورها على هذه الأشياء داخل جرذان ميتة.

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، وضعت هذه الأشياء داخل ثلاثة جرذان ميتة عثر عليها أحد المسؤولين في سجن "غايز مارش"، في مقاطعة دورست بإنجلترا.

وأوضحت خدمة السجون أن تلك هي المرة الأولى، التي يسجل فيها استخدام الفئران في عمليات تهريب.

وقام مسؤولو السجن بفحص الجرذان الميتة عقب إلقائها من أعلى سور السجن، ليعثروا على كمية من المخدرات وخمسة هواتف محمولة، وأجهزة لشحن الهواتف، إلى جانب ثلاث شرائح لخطوط هاتفية.

وذكرت إدارة السجون إنها تخطط لاستبدال نوافذ السجن، لمنع نقل المخدرات بين السجناء