"سبايدر مان الفرنسي" يتسلّق برجاً قرب باريس

جهينة نيوز

تسلق المغامر آلانروبير الملقب "الرجل العنكبوت الفرنسي" برجا مؤلفا من 37 طبقة، بطول 185 مترا، في ضاحية باريس،بهدف إنقاذ كاتدرائية نوتردام" في العاصمة الفرنسية، على ما أفاد مصور من وكالة "فرانس برس".

وأوضح روبير البالغ 56 عاما لوكالة "فرانس برس" أن "هذا التسلق غير القانوني الجديد يأتي تنفيذا لرغبة لدي. كذلك، هو صرخة لإنقاذ كاتدرائية نوتردام في باريس: التراث الفرنسي يعيش حالة انهيار"، في إشارة إلى هذه الكنسية الشهيرة المشيدة في القرون الوسطى، والتي تشكل رمزا من رموز العاصمة الفرنسية.

وقال: "يتعين تأمين 150 مليون أورو لترميم الكاتدرائية"، وهو مبلغ أكدته جمعية "أصدقاء نوتردام في باريس" الساعية الى الحصول على دعم مادي لهذه الغاية من فرنسا والخارج.

وأشار أندريه فينو، المكلف الشؤون الإعلامية في الكاتدرائية والجمعية، إلى أن "روبير لم يتصل بنا، ولم نطلب منه شيئا. غير أن إضاءته على عملنا قد تساعدنا". لكنه استدرك قائلا: "نحن لا نشجع بطبيعة الحال هذا النوع من الإنجازات".