عون ردا على قرار ترامب حول الجولان: لا يحق لدولة أجنبية أن تتصرف بأراض ليست خاضعة لها

جهينة نيوز

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء خلال لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي، فيتشيسلاف فولودين، بأن العالم العربي يعيش يوما أسود بسبب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان السوري المحتلة.

وقال عون خلال اللقاء: "اليوم يوم أسود بالنسبة لكل الدول العربية، لأن إعطاء الرئيس الأمريكي الحق لإسرائيل بضم منطقة الجولان، والتي هي منطقة سورية، وهناك أيضا قسم من الأراضي اللبنانية محتل".

وأكد عون أن لا يحق لرئيس دولة أجنبية بالتصرف بأراضي دولة أخرى وهذا يعارض القانون الدولي.

وأشار عون إلى خطر تفاقم التوتر في المنطقة بسبب هذا القرار، ناهيك عن أن مثل هذه القرارات تخالف علانية، القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.