شيرين تشكر الداعمين لها في أزمتها الحالية

جهينة نيوز

شكرت الفنانة شيرين عبدالوهاب كل من وقف إلى جانبها في ازمتها التي تمر بها بعد ان وقفتها نقابة الموسيقيين من الغناء، ونشرت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي شكر لجميع زملائها الفنانات والفنانين والإعلاميين والمتابعين لها

وعلّقت قائلة: "من نعم ربنا عليّا حبكم الكبير ليا، وحقيقي إحساسكم وصلّي، شكراً من كل قلبي لزميلاتي الفنانات الكبار وكل الفنانين والإعلاميين وأصدقائي وجمهوري وكل الناس اللي كتبت عني كلمة صبرتني، ودايماً في ضهر بعض في الشدائد".

يذكر ان الفنانة المصري شيرين عبد الوهاب تعرضت لهجوم قوي من قبل أبناء بلدها باعتبارها أهانتهم في حفلها الأخير في حفلتها بالبحرين بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.