فيدرر وأندرسون يتأهلان للدور الرابع في بطولة ميامي للتنس

جهينة نيوز

تجاوز روجر فيدرر بداية متواضعة ليهزم فيليب كراينوفيتش 7-5 و6-3 فيما أثبت كيفن أندرسون كفاءة إرساله القوي أمام جواو سوزا ليتأهل الاثنان إلى الدور الرابع في بطولة ميامي المفتوحة للتنس ليل امس الاثنين.

وكسر الصربي كراينوفيتش إرسال فيدرر ليتقدم 2-1 في المجموعة الأولى وبدا أنه سيفاجئ اللاعب السويسري الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

لكن الزخم تحول لصالح فيدرر المصنف الرابع عندما كسر إرسال كراينوفيتش بضربة أمامية ناجحة ليفوز بالمجموعة الأولى.

وتفوق اللاعب السويسري البالغ عمره 37 عاما بعد ذلك بفضل إرساله القوي الذي فشل كراينوفيتش في التعامل معه.

وقال فيدرر إنه تجاوز بالفعل خسارته أمام دومينيك تيم في نهائي بطولة إنديان ويلز المفتوحة الأسبوع الماضي.

وأضاف ”هذه الأيام بوسعي تجاوز ذلك بسرعة. كنت سيئا في هذه الأمور حينما كنت صغيرا... عندما ينتهي كل شيء كنت أبكي وأشعر بحزن شديد وخيبة أمل.

”لم أكن شخصا غاضبا في الواقع، الأمر يكسر قلبي فحسب“.

وتابع ”في هذه الأيام أشعر وكأنني ‭‭‘‬‬حسنا، لقد بذلت كل ما في وسعي‭‭‘‬‬. حصل تيم على الجائزة، وأنا لا. هذا هو الأمر، كل شيء انتهى“.

ويلعب فيدرر في الدور التالي ضد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 13 الذي هزم الأمريكي رايلي أوبيلكا الصاعد من التصفيات 7-6 و6-7 و7-6 في مباراة شهدت 41 ضربة إرسال ساحقة في المجمل.

وسدد لاعب آخر يمتلك إرسالا قويا هو أندرسون 13 ضربة إرسال ساحقة وارتكب خطأ مزدوجا واحدا لينتصر 6-4 و7-6 على البرتغالي سوزا.

وسيكون اللاعب الجنوب افريقي المصنف السادس، الذي لم يظهر أي علامات على تأثره بإصابة في الذراع أزعجته في وقت سابق من العام الحالي، مرشحا للفوز عندما يواجه الأسترالي غير المصنف جوردان طومسون الذي تغلب على جريجور ديميتروف 7-5 و7-5.

وتفوق الكندي الشاب دينيس شابوفالوف على الروسي أندريه روبليف البالغ من العمر 21 عاما بنتيجة 6-3 و7-6 في أول مواجهة على الإطلاق بين اللاعبين في ليلة دافئة في فلوريدا.

ويخوض شابوفالوف بعد ذلك مواجهة مثيرة ضد لاعب شاب متألق آخر هو ستيفانوس تيتيباس الذي يبلغ من العمر 20 عاما.

ولم يفقد اللاعب اليوناني المصنف العاشر عالميا شوط إرساله مطلقا في طريقه للفوز 6-4 و6-4 على الأرجنتيني ليوناردو ماير.

وكافح الأمريكي فرنسيس تيافو ليهزم الإسباني ديفيد فيرير 5-7 و6-3 و6-3 ويحجز مكانه في الدور الرابع حيث يواجه البلجيكي ديفيد جوفين وهو لاعب آخر متخصص في الدفاع.

المصدر: رويترز