السعودية ترفض بشكل تام قرار ترامب حول الجولان السوري المحتل!

جهينة نيوز

أعلنت السعودية رفضها التام واستنكارها لما وصف بالإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن السعودية أكدت على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان:

وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً.

كما أن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (497) لعام 1981، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.

ونقلت الوكالة عن البيان أن المملكة دعت "كافة الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: واس