مكاتب جديدة للمصرفين العقاري والتجاري في مدينة سلحب بحماة

جهينة نيوز

يستعد كلٌّ من المصرفين العقاري والتجاري السوري لافتتاح مكتبين فرعيين في مدينة سلحب في محافظة حماة، حيث تم مؤخراً استئجار مبنى خاص للمكتبين والعمل جارٍ لتجهيزهما.

وفي تصريح لـ«تشرين» قال مدير فرع المصرف العقاري في حماة مطانيوس العبد الله: ان الادارة العامة للمصرف العقاري تتوجه لفتح مكتب فرعي جديد في مدينة سلحب وبمتابعة من الدكتور مدين علي مدير عام المصرف العقاري ويسعى حالياً لتأمين التجهيزات الإلكترونية من حواسيب وشبكات وفرش إضافة إلى بعض المستلزمات الأساسية الخاصة للعمل.

وأضاف يأتي هذا التوجه بافتتاح المكتب نظراً لوجود عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمعاملات المصرفية كما أنه سيقدم خدمات لشريحة واسعة من المواطنين ولاسيما المتقاعدين لقبض رواتبهم وتخفيف معاناة وتكاليف السفر عليهم من جراء قبض رواتبهم، إضافة إلى عمليات السحب والإيداع وتسديد القروض.

كما أكد مدير فرع «1» للمصرف التجاري السوري في حماة ريمون العبد الله في تصريح مماثل لـ«تشرين» أن الإدارة العامة للمصرف التجاري بدأت العمل لافتتاح مكتب فرعي في مدينة سلحب وتأمين كل المعدات اللازمة له وسيتم رفده بكوادر مؤهلة ومدربة من العاملين في فروع المصارف التجارية في مراكز المدن والقريبة من المحافظة ومن الناجحين في المسابقات ممن لم يتم تعيينهم حتى الآن. بدوره رئيس مجلس مدينة سلحب المهندس عبد الله عباس عبد الله قال: تم تنظيم عقود الإيجار للمكتبين العقاري والتجاري بشكل مؤقت ريثما يتم بناء مجمع لعدد من المصارف (عقاري- تجاري- مصرف توفير البريد) وقد قام مجلس المدينة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 500 م2 وبيعها لوزارة المالية لبناء المجمع المصرفي.