90شركة صناعية تشارك بمعرض صنع في سورية التخصصي للألبسة الرجالية الخميس القادم

جهينة نيوز

تنطلق يوم الخميس القادم فعاليات معرض(صنع في سورية التخصصي) للألبسة الرجالية ومستلزمات الإنتاج والأقمشة والأحذية والجلديات الذي تنظمه اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين وبالتعاون مع رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بمشاركة أكثر من ٩٠ شركة صناعية متخصصة بالألبسة الرجالية في الفترة من ٢٨ ولغاية 31 آذار الحالي على أرض مدينة المعارض بدمشق.مدير المعارض في اتحاد المصدرين يزن خزعل أوضح لصحيفة

الثورة أن المعرض متخصص بالألبسة الرجالية فقط و سيقام على مساحة ٤٥٠٠ متر، وهو يأتي بناءً على طلب من قطاع الألبسة الرجالية، حيث سبق إقامة معرض (صنع في سورية) في شهر شباط الماضي وشمل كلّ المنتجات.

و أشار إلى أن المنظمين سيستضيفون أكثر من ٦٠٠ رجل أعمال من داخل سورية وخارجها للاطلاع على أحدث صيحات الموضة في عالم الألبسة الرجالية ومستلزماتها ومدى تطورها واستمرارها رغم الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية، وهو (المعرض) رسالة للداخل والخارج بأن الصناعي السوري استطاع أن يستمر ويصمد رغم كلّ الصعاب وأن يكون داعماً للاقتصاد السوري، إضافة إلى تسويق المنتجات النسيجية والترويج لها من خلال إقامة مثل هذه المعارض التي تساهم في تسويق المنتج السوري.