البنتاغون: نظام الدفاع الصاروخي تصدى بنجاح لصواريخ عابرة للقارات

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي أجرى مناورات تم خلالها التدريب على إسقاط صواريخ عابرة للقارات.

وقال البنتاغون في بيان: "في محاكاة لحرب حقيقية، تم إطلاق صاروخ عابر للقارات يشكل تهديدا مباشرا على الأراضي الأمريكية، من موقع اختبار ريغان في جزيرة كوجالين أتول بجمهورية جزر مارشال، على بعد أكثر من 4 آلاف ميل (6.4 ألف كيلومتر).

وأضاف البيان، "تم اعتراض وتدمير الهدف بنجاح بواسطة صواريخ أرضية تم إطلاقها من قاعدة سلاح الجو فاندنبرغ في كاليفورنيا".

وأوضح البيان: "عملت الانظمة الدفاعية بدقة وكفاءة عالية، وأظهرت النتائج الإمكانيات الفعلية لعملية إطلاق النار ضمن نظام الدفاع الصاروخي".

وتعتبر هذه الاختبارات الصاروخية الأولي من نوعها، حيث تم إطلاق صاروخين أرضيين، صاروخ رئيسي وأخر احتياطي، على الصاروخ المعادي. وأصاب الصاروخ الرئيسي رأس الصاروخ الباليستي، وأصاب الصاروخ الإضافي الجزء الأخطر منه.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام أن البنتاغون يعتزم إجراء اختبارات يوم الاثنين، والتي سيتم خلالها إطلاق صاروخين اعتراضيين مجهزين برؤوس حربية، لاختبار قدرة الولايات المتحدة على إسقاط الصواريخ المعادية من دول مثل كوريا الشمالية وإيران".