الكهرباء تعود الى جميع أنحاء فنزويلا

جهينة نيوز

أعلن وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريغيز، اليوم الثلاثاء، أنه تم استعادة التيار الكهرباء في جميع أنحاء فنزويلا بشكل كامل.

وقال الوزير عبر التلفزيون الرسمي: "لقد تم بالفعل استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأراضي الوطنية تقريبا".

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الفنزويلية أن هناك عطل جديد في إمدادات الكهرباء في البلاد وقع أمس، أدى إلى تعطيل العمل في 16 ولاية على الأقل من أصل 23 ولاية، فضلا عن ضواحي العاصمة.

يذكر أن 23 إقليما من أقاليم فنزويلا تعرضوا لانقطاع إمدادات الطاقة في الـ 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة" سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وحمّل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.