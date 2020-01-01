أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود اليوم3/26: متعدد المواهب، نشيط، محظوظ، مجتهد، حكيم، حذر بصداقاتك لا تؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، رقيق، حساس منفتح تميل للهو والتسلية،رياضي، قيادي في مجال عملك، الفترة القادمة حب وفرح وفرصة للتطور و سفر تنقل وترفع ،للبعض استعادة عافية، الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية طموحات متعددة اعمال كثيرة والنجاح حليف أكبر على صعيد أوراق ومعاملات ميراث.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تسجل اليوم تقدما واضحا على مختلف الاصعدة وتستطيع متابعة بعض الجهود والتحركات التي بدأتها سابقا وتؤكد عليها تحقق اشياء مطلوبة فرص عمل توضح رأيك تقوم بتسوية سفر واتصالات استقبال وتوديع حركة تواصل لمسافات بعيدة.

برج الثور: تعيش تجربة مهمة من خلال تحمل مسؤولية مالية وعائلية انت على موعد مهم تشكو من غياب واهمال الاصدقاء وخاصة انت بحاجة لمناقشة مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف الى جانبك يصل بك للانفراج تعزز شراكتك.

برج الجوزاء: انتبه من تاثيرات القمر في برج القوس قد تتعرض الى ظلم وتحدي لا تنجرف وراء المشاكل وتعرض علاقاتك للقطيعة ولا تنتقد الشركاء بكلام ساخر وجارح سواء شركاء العمل او العاطفة رتب امورك، عزز علاقاتك مع شركاء .

برج السرطان: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور ويضيق الوقت لا تماطل ولاتنسى ان الوقت ثمين ومثمر روح المسؤولية عالية لكن لا تبالغ بصحتك وتعرض نفسك للارهاق والتعب اطلب المساعدة من الاهل والزملاء وحاول خلال هذه الفترة انهاء اعمالك المتراكمة ضغط عمل في اكثر من مكان وتنقل تغيير مكان الاقامة.

برج الأسد: معنوياتك عالية تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الأحبة تحصل على اهدافك تكون ناجح يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة تغير مكان اقامتك تتلقى العديد من الدعوات من عائلتك سهرة ولقاء خبر يخص اولاد.

برج العذراء: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لأي سوء تفاهم يحدث بينك وبين أحد افراد عائلتك منفعل عواطفك قوية خصص وقت للاهل والاحبة وانتبه على صحتك للبعض شراء سيارة، للبعض اعطال وتصليحات تعزيز علاقة مع مقربين وتواصل عائلي عالي.

برج الميزان: نهار نشيط تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك تفكر برحلة سفرة قصيرة فرص لحصد الربح انتبه من تناقل الأخبار، للطلاب يوم جيد للدراسة، فرص مالية من عمل اضافي اتصالات مقابلات للبعض زيارات اخوة واخوات.

برج العقرب: تعيد ثقتك بنفسك تلاقي نجاح انتبه من صرف الاموال صفي نيتك تتلقى دعم مالي ولا تتردد وعبر عن مايدور في قلبك من عواطف القمر بالقوس يمنحك حظوظ واخبار مالية معنوية.

برج القوس: القمر ببرجك وضعك أفضل تعزز لقاءاتك تستعيد صحتك تنطلق لبناء مرحلة جديدة وتوضح بعض الاسرار والمعطيات تعامل مع غرباء قوة وطاقة ونشاط الك.

برج الجدي: أنت بموضع المتلقي لكن لا تحسم شأن خاص ولا تقرر شأن مصيري، اليوم فارغ من الطاقة مخيب للامال لا بد من اخذ نفس طويل، لا تعطي اهمية لأي موضوع ولا تقحم نفسك بمشاريع جديدة كن واضح وشفاف تفتح امامك الابواب وتتوضح الامور، للبعض نميمة ومعاتبات وضياع.

برج الدلو: تعيش فترة اجتماعية تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء حتى تطمئن خواطرك، حركة دعوات معارف جديدة وقديمة تدعم مركزك الاجتماعي.

برج الحوت: طباعك متقلبة، مزاجك ثائر لا تجادل ولا تختلف مع مسؤولين انت على موعد معهم، لا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من واجباتك تعاون مع الآخرين انظر للأمور بموضوعية احتمال توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل بعيد عن التعقد وطلبات كثيرة في تعامل مع غرباء، للبعوض هموم وسلطة عائلية.