الفنانة إليسا رداً على أدرعي: هيدي الوقاحة ما بينرد عليها الا ببلوك محتل وقح

جهينة نيوز:

أثار تعليق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي على منشور الفنانة اللبنانية اليسا تضامناً مع القضية الفلسطينية، غضب النشطاء عامة واليسا خاصة والتي أكدت بأن الرد على تعليقات ادرعي تكون من خلال حظره بشكل نهائي (بلوك).

وشهد رد اليسا هشتاغ #محتل_وقح ما دفع نشطاء التواصل الاجتماعي للتغريد تحت الهشتاغ مطالبين جميع متابعي صفحة افيخاي ادرعي لإلغاء المتابعة كونه ينشر الأكاذيب والفتن التحريضية ضد قضايا العرب والمسلمين.

وكانت اليسا عبرت عن غضبها وحزنها لما وصلت إليه الإرادة العربية من القضية الفلسطينية حيث كتبت عبر موقعها الشخصي تويتر "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".

وأيدت التعليقات كافة ما كتبته اليسا حيث أكد الجميع بأن قضية فلسطين ليست للنسيان وهي أرض السلام ومهد الرسالات وما يجري هو ضعف وتفتت وتشتت وانقسام الدول العربية مما جعل الاحتلال يفرض قوته ويستبيح دماء أهلها ويدمر منازلها ويستوطن أراضيها.

ونظرا لكثرة التعليقات على ما نشرته اليسا حاول افيخاي ادرعي نشر الأكاذيب والفتن بين تعليقات النشطاء لشق صفوفهم، حيث كتب "نعم حماس هي المسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم صورة المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي خير دليل على عدوانية وبشاعة الحركة التي تدفع سكان غزة لمزيد من العنف"، مما دفع اليسا للتعليق عليه بالقول: "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك #محتل_وقح".

رد اليسا نال أعجاب كافة النشطاء حيث اتخذوا من هشتاغ #محتل_وقح فرصة ذهبية لنشر الوعي والثقافة لدى النشطاء من العرب ومحبي السلام الأجانب بضرورة حظر كل ناطقي جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية لما يحملونه من أفكار دافعية عن الإرهاب والاجرام الذي تمارسه حكومة "إسرائيل" بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

أحد النشطاء كتب تحت هشتاغ #محتل_وقح كلنا نعطيه بلوك، ولازم ندعم الهاشتاقك".

فيما كتب أخر: "قالت ما عجز زعماء دول كاملة عن قوله! #محتل_وقح"، فيما أشار أخر، إلى أنه يحترم موقف اليسا القضية الفلسطينية، فهي قضية المسلمين المنسية #محتل_وقح