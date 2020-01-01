الخارجية اليمنية: قرار ترامب بشأن الجولان يضع العرب على المحك في علاقاتهم مع واشنطن

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف “رفض الجمهورية اليمنية شعباً وحكومة لقرار الرئيس الأمريكي ترامب الذي وٌقع اليوم بالاعتراف بضم الأراضي السورية المحتلة في هضبة الجولان إلى العدو الإسرائيلي”.

واعتبر شرف الاثنين ان “القرار يشكل تحديا وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981 والذي تم اعتماده بالإجماع، بعدم الاعتراف بضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة في الجولان واعتبار قانون الضم باطلاً ولاغياً”.

وأكد شرف “وقوف اليمن قيادةً وشعباً مع الجمهورية العربية السورية في حقها في الدفاع عن أراضيها المحتلة في هضبة الجولان بالشكل وفي الوقت الذي تراه مناسبا”، ولفت إلى أن “قرار الرئيس الأمريكي المتهور يعكس شخصنة الدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات الضارة والمناقضة لمصالح الشعب الأمريكي في علاقاته مع العالمين العربي والإسلامي”.

وشدد شرف على أن “هذا القرار يضع الدول العربية على المحك في رد الفعل ليس بالإدانات والتصريحات فقط ولكن بتحرك عربي وإسلامي على كل المستويات ضد هذا القرار الجائر”، ورأى ان “هذا القرار سيكون له انعكاساته السلبية على علاقات الولايات المتحدة مع العالمين العربي والإسلامي وقد يؤدي إلى أوضاع جديدة ليست في صالح الإدارة الأمريكية”.

المصدر: موقع انصار الله