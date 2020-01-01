ملتقى "يامال الشام" يكرم الإعلامية ديمة ناصيف

جهينة نيوز-خاص:

يكرم ملتقى "يامال الشام" الثقافي (يديره المسرحي أحمد كنعان) الإعلامية ديمة ناصيف مديرة مكتب قناة الميادين في دمشق، وذلك تنوهيا على جرأة وثبات المراسلين السوريين الحربيين، في أمسية يقيمها قبيل يوم المسرح العالمي أي يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا في (دمشق القديمة_باب شرقي_فندق أجينور_مارين بار).

يتخلل السهرة الثقافية، الجديد من قصائد الشاعر السوري أيهم الحوري ومتابعة أعمال التشكيلية جوليا سعيد خلال الشاشات الموزعة في المكان إضافة لقراءة نقدية في شغل ناصيف الإعلامي يطرحها الصحافي وسام كنعان إلى جانب محطة موسيقا وغناء، على أن يكون الختام تقديم لوحة فنية لناصيف بتوقيع جوليا سعيد ومنحوتة من غاليري الفنان معن محمود وحوار مفتوح للحضور مع المراسلة الحربية التي جيرت دراستها في "المعهد العالي للفنون المسرحية" برشاقة وذكاء لصالح مهنتها وتنقلت خلال سنواتها الثمانية الأخيرة بين جبهات الحرب غير آبهة بالسير على حواف الموت!