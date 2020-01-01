تصفيات كأس أوروبا 2020: فرنسا تحقق فوزا سهلا أمام مولدافيا 4-1

جهينة نيوز:

عاد منتخب فرنسا بطل العالم بنقاط سهلة بعد نزهة على أرض مولدافيا إذ تغلب عليها بنتيجة 4-1 الجمعة في كيشيناو في أول مواجهة بين الفريقين الوطنيين وذلك في إطار المرحلة الأولى من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

واستهل منتخب الزرق التصفيات بعد خوضه النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية وحلوله ثانيا خلف هولندا ومتقدما على ألمانيا.

ودفع ديشان بأبرز نجومه الذين خاضوا نهائي مونديال روسيا أمام كرواتيا في موسكو.

وقذف لاعب الوسط بول بوغبا كرة ساقطة من وراء المدافعين وصلت إلى أنطوان غريزمان تابعها بيسارية طائرة من مسافة قريبة اخترقت قلب المرمى (24).

ومن ركنية لعبها غريزمان (27 عاما و68 مباراة دولية)، عكس قلب الدفاع رافاييل فاران رأسية أمام الدفاع شبه المستسلم هزت الشباك بهدف ثان (27).

وأضاف أوليفييه جيرو الثالث من مسافة قريبة بيسراه متابعا عرضية بليز ماتويدي (36).

وعادل جيرو (32 عاما و88 مباراة دولية) رقم دافيد تريزيغيه كثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب (34 هدفا).

وسجلت فرنسا الهدف الرابع بعد تمريرة من البديل توما ليمار إلى نجم باريس سان جرمان الشاب كيليان مبابي الذي هز الشباك (87).

وحصدت مولدافيا هدفا شرفيا بعد خطأ من الحارس هوغو لوريس سمح لفلاديمير أمبروس بهز الشباك (89).

وتفصل هوة سحيقة بين بطل العالم ومولدافيا المصنفة 170 عالميا، وذلك في المواجهة الأولى بينهما.

وفي نفس المجموعة، عادت إيسلندا بالفوز من أرض أندورا المتواضعة 2-صفر. وعادت تركيا بالنقاط من أرض ألبانيا بهدفين لصفر.

المصدر أ ف ب